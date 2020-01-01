Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 с экраном 6.7" и чипом Exynos 990, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.