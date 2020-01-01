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Samsung Galaxy Note 20 против Huawei Mate Xs

Самсунг Галакси Ноут 20
Samsung Galaxy Note 20
VS
Хуавей Мейт Хs
Huawei Mate Xs

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 с экраном 6.7" и чипом Exynos 990, против 6.6-дюймового Huawei Mate Xs, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (611 против 420 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2400 МГц
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 71 мм уже
Причины выбрать Huawei Mate Xs
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 20 и Huawei Mate Xs

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1148 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 414 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 -
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 20 +45%
611 нит
Mate Xs
420 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.6 мм 161.3 мм
Ширина 75.2 мм 146.2 мм
Толщина 8.3 мм 5.4 мм
Вес 192 грамма 300 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Бронзовый, Мята, Графит Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 20 +3%
89.2%
Mate Xs
86.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 20 и Хуавей Мейт Хs в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 11 16
Частота GPU 550 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2400 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 20 +24%
931
Mate Xs
749
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 20
2810
Mate Xs +6%
2992
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 20 +11%
518056
Mate Xs
464697

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 35 ГБ 15.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 20
н/д
Mate Xs
9:47 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 20
н/д
Mate Xs
18:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 20
н/д
Mate Xs
20:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 20 vs Huawei Mate Xs
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 7535 x 5305
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 MP + 12 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей -
Разрешение фото 3872 x 2592 -
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS -

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.359 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.366 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 20 более удачной покупкой.

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