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Samsung Galaxy Note 20 против Huawei P40 Pro

Самсунг Галакси Ноут 20
Samsung Galaxy Note 20
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 с экраном 6.7" и чипом Exynos 990, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Использует более быструю память LPDDR5 2400 МГц
  • Стерео динамики
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (611 против 495 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (931 и 787 баллов)
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • На 12% выше плотность пикселей (441 vs 393 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 20 и Huawei P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 20 +23%
611 нит
P40 Pro
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.6 мм 158.2 мм
Ширина 75.2 мм 72.6 мм
Толщина 8.3 мм 9 мм
Вес 192 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Бронзовый, Мята, Графит Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 20
89.2%
P40 Pro +3%
91.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 20 и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 11 16
Частота GPU 550 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2400 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 20 +18%
931
P40 Pro
787
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 20
2810
P40 Pro +14%
3213
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 20 +6%
518056
P40 Pro
487053

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 35 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 20
н/д
P40 Pro
15:14 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 20
н/д
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 20
н/д
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 20 vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8200 x 6100
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 MP + 12 MP) 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.359 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.366 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее звук - выбирайте Samsung Galaxy Note 20, а если дисплей и камера – то Huawei P40 Pro.

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