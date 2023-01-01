Samsung Galaxy Note 20 против Galaxy A23
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 с экраном 6.7" и чипом Exynos 990, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- На 34% выше максимальная яркость экрана (619 против 462 нит)
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 2400 МГц
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
59
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.7 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|460 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|83%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|-
|Время отклика
|6.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.6 мм
|164.5 мм
|Ширина
|75.2 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.4 мм
|Вес
|192 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Бронзовый, Мята, Графит
|Черный, Белый, Синий, Персиковый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 610
|Частота GPU
|550 МГц
|1114 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 20 +143%
929
382
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 20 +70%
2759
1626
|CPU
|147614
|81885
|GPU
|195295
|48510
|Memory
|97621
|64789
|UX
|108092
|71783
|Total score
|546708
|265434
|Пиковая температура корпуса
|38.6 °C
|-
|Stability
|88%
|98%
|Graphics test
|25 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|4312
|440
|Web score
|7665
|6847
|Video editing
|5703
|4223
|Photo editing
|29880
|13565
|Data manipulation
|8172
|5749
|Writing score
|11921
|8441
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2400 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|35 ГБ
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (32% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:42 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:41 ч.
|Игры
|-
|06:33 ч.
|Режим ожидания
|-
|127 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
123
Качество видео
105
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.359 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.366 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 20 более удачной покупкой.
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