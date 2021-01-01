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Samsung Galaxy Note 5 против LG V20

Самсунг Галакси Ноут 5
VS
Лджи V20
Samsung Galaxy Note 5
LG V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 августа 2015 года Samsung Galaxy Note 5 с экраном 5.7" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.03% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать LG V20
  • Современный порт USB Type-C
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (626 против 477 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 5.1
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 5
vs
LG V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 77.07% 72.04%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy Note 5
477 нит
LG V20 +31%
626 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.2 мм 159.5 мм
Ширина 76.1 мм 78.1 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 171 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серебристый Розовый, Серебристый, Титановый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 5 +7%
77.07%
LG V20
72.04%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 5 и Лджи V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Qualcomm Snapdragon 820
Макс. частота 2100 МГц 2150 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 2 ядра по 1.593 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.15 ГГц: Kryo
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Adreno 530
Частота GPU 772 МГц 624 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~498 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1552 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy Note 5
1289
LG V20 +17%
1514
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy Note 5 +4%
3997
LG V20
3859
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 5
84936
LG V20 +70%
144323
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Experience UI LG UX 5

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:26 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 5
н/д
LG V20
7:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 5
н/д
LG V20
8:04 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 5
н/д
LG V20
19:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 5 vs LG V20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (16 МП + 8 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 9 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 5
н/д
LG V20
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2015 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2015 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.428 Вт/кг 0.824 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.471 Вт/кг 0.892 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V20 более удачной покупкой.

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