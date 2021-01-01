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Samsung Galaxy Note 5 против LG V30

Самсунг Галакси Ноут 5
VS
Лджи V30
Samsung Galaxy Note 5
LG V30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 августа 2015 года Samsung Galaxy Note 5 с экраном 5.7" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (610 против 477 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 9 против 5.1
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 5
vs
LG V30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED POLED
Размер 5.7 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.07% 81.48%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 227 Гц
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 5
477 нит
LG V30 +28%
610 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153.2 мм 151.7 мм
Ширина 76.1 мм 75.4 мм
Толщина 7.6 мм 7.3 мм
Вес 171 грамм 158 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 5
77.07%
LG V30 +6%
81.48%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 5 и Лджи V30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2100 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Adreno 540
Частота GPU 772 МГц 710 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1552 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 5
н/д
LG V30
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 5
н/д
LG V30
1659
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 5
84936
LG V30 +86%
158145
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 5
н/д
LG V30
211181
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1 Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Experience UI LG UX 6
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 5
н/д
LG V30
9:30 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 5
н/д
LG V30
14:56 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 5
н/д
LG V30
33:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 5 vs LG V30
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (16 МП + 13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark Примеры фото LG V30 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 9 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 5
н/д
LG V30
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2015 года Август 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2015 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.428 Вт/кг 0.375 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.471 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V30 более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

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