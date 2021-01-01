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Samsung Galaxy Note 5 против LG V40 ThinQ

Самсунг Галакси Ноут 5
VS
Лджи V40 ThinQ
Samsung Galaxy Note 5
LG V40 ThinQ

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 августа 2015 года Samsung Galaxy Note 5 с экраном 5.7" и чипом Exynos 7 Octa 7420, против 6.4-дюймового LG V40 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 39 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (628 против 477 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 5.1
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 5
vs
V40 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.07% 83.85%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 250 Гц
Время отклика - 4.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 5
477 нит
V40 ThinQ +32%
628 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153.2 мм 158.8 мм
Ширина 76.1 мм 75.7 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 171 грамм 169 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 5
77.07%
V40 ThinQ +9%
83.85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 5 и Лджи V40 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2100 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-T760 MP8 Adreno 630
Частота GPU 772 МГц 710 МГц
FLOPS ~302 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1552 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy Note 5
1289
V40 ThinQ +66%
2144
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy Note 5
3997
V40 ThinQ +54%
6166
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 5
84936
V40 ThinQ +186%
243339
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 5
н/д
V40 ThinQ
292502
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Experience UI LG UX 7.1
Размер системы из коробки - 20.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 5
н/д
V40 ThinQ
8:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 5
н/д
V40 ThinQ
10:17 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 5
н/д
V40 ThinQ
21:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 5 vs LG V40 ThinQ
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 1 (16 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 9 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 5
н/д
V40 ThinQ
84.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2015 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2015 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.428 Вт/кг 0.318 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.471 Вт/кг 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V40 ThinQ более удачной покупкой.

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