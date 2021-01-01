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Samsung Galaxy Note 8 против Apple iPhone XR

Самсунг Галакси Ноте 8
VS
Эпл Айфон XR
Samsung Galaxy Note 8
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2017 года Samsung Galaxy Note 8 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 60% выше плотность пикселей (522 vs 326 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 14% лучшая автономность (89 vs 78 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 358 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2942 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Стерео динамики
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (690 против 638 нит)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 8
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.14% 79%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) 257 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.4 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
Galaxy Note 8
638 нит
iPhone XR +8%
690 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 150.9 мм
Ширина 74.8 мм 75.7 мм
Толщина 8.6 мм 8.3 мм
Вес 195 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 8 +5%
83.14%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 8 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 546 МГц 1100 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 8
169920
iPhone XR +97%
334326
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 8 +329%
256826
iPhone XR
59816
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI One UI -
Размер системы из коробки 13 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 8
10:20 ч.
iPhone XR +28%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 8
14:34 ч.
iPhone XR +5%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 8 +47%
22:16 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 8 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy Note 8
100
iPhone XR +3%
103
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 8
86.9 дБ
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.173 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Apple iPhone XR, а если дисплей и коммуникации – то Samsung Galaxy Note 8.

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