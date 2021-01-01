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Samsung Galaxy Note 8 против Huawei Mate 20 Pro

Самсунг Галакси Ноте 8
VS
Хуавей Мейт 20 Про
Samsung Galaxy Note 8
Huawei Mate 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2017 года Samsung Galaxy Note 8 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3300 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 8
vs
Mate 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 538 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.14% 88.14%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.1%
ШИМ (PWM) 257 Гц 245 Гц
Время отклика 4.4 мс 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 8
638 нит
Mate 20 Pro +1%
646 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 157.8 мм
Ширина 74.8 мм 72.3 мм
Толщина 8.6 мм 8.6 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 8
83.14%
Mate 20 Pro +6%
88.14%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 8 и Хуавей Мейт 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2300 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali G76 MP10
Частота GPU 546 МГц 720 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 8
169920
Mate 20 Pro +59%
269860
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 8
256826
Mate 20 Pro +32%
337948
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 15.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да, Qi (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 8
10:20 ч.
Mate 20 Pro +33%
13:57 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 8
14:34 ч.
Mate 20 Pro +6%
15:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 8
22:16 ч.
Mate 20 Pro +28%
28:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 8 vs Huawei Mate 20 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/1.7 f/2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy Note 8
100
Mate 20 Pro +14%
114
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 16 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 8 +12%
86.9 дБ
Mate 20 Pro
77.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.173 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 Pro более удачной покупкой.

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