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Samsung Galaxy Note 8 против Galaxy A30s

Самсунг Галакси Ноте 8
Samsung Galaxy Note 8
VS
Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy A30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2017 года Samsung Galaxy Note 8 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 95% выше плотность пикселей (522 vs 268 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (654 против 427 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 2 года новее
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy A30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.14% 85.2%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 8 +53%
654 нит
Galaxy A30s
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.5 мм 158.5 мм
Ширина 74.8 мм 74.7 мм
Толщина 8.6 мм 7.8 мм
Вес 195 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 8
83.14%
Galaxy A30s +2%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 8 и Самсунг Галакси А30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-G71 MP2
GPU-ядер 20 2
Частота GPU 546 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 8 +110%
259976
Galaxy A30s
124029

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 13 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 8
10:20 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время просмотра видео
Galaxy Note 8
14:34 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy Note 8
22:16 ч.
Galaxy A30s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 8 vs Samsung Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.1"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 16 10

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Note 8
67 дБ
Galaxy A30s
н/д
Музыка
Galaxy Note 8
69 дБ
Galaxy A30s
н/д
Звонок
Galaxy Note 8
71 дБ
Galaxy A30s
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2017 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.173 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy Note 8, а если программное обеспечение и камера – то Samsung Galaxy A30s.

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