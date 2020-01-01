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Samsung Galaxy Note 8 против Galaxy A51

Самсунг Галакси Ноте 8
Samsung Galaxy Note 8
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2017 года Samsung Galaxy Note 8 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 29% выше плотность пикселей (522 vs 405 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.14% 87.4%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 8 +3%
654 нит
Galaxy A51
636 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.5 мм 158.5 мм
Ширина 74.8 мм 73.6 мм
Толщина 8.6 мм 7.9 мм
Вес 195 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 8
83.14%
Galaxy A51 +5%
87.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 8 и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 20 3
Частота GPU 546 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 8 +48%
259976
Galaxy A51
176187

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10
Оболочка UI One UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 13 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут) Да (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 8
10:20 ч.
Galaxy A51 +30%
13:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 8 +1%
14:34 ч.
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 8 +3%
22:16 ч.
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 8 vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6560 x 4928
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 16 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Note 8
67 дБ
Galaxy A51
н/д
Музыка
Galaxy Note 8
69 дБ
Galaxy A51
н/д
Звонок
Galaxy Note 8
71 дБ
Galaxy A51
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2017 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.173 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если производительность, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy Note 8.

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