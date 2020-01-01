Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2017 года Samsung Galaxy Note 8 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51 5G, который имеет процессор Exynos 980 и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.