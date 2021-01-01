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Samsung Galaxy Note 8 против Note 5

Самсунг Галакси Ноте 8
VS
Самсунг Галакси Ноут 5
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2017 года Samsung Galaxy Note 8 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy Note 5, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7420 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (638 против 477 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 5.1
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 8895
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 5
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 8
vs
Galaxy Note 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 83.14% 77.07%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 257 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 8 +34%
638 нит
Galaxy Note 5
477 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 153.2 мм
Ширина 74.8 мм 76.1 мм
Толщина 8.6 мм 7.6 мм
Вес 195 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 8 +8%
83.14%
Galaxy Note 5
77.07%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 8 и Самсунг Галакси Ноут 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 7 Octa 7420
Макс. частота 2300 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-T760 MP8
Частота GPU 546 МГц 772 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~302 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц 1552 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy Note 8 +53%
1969
Galaxy Note 5
1289
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy Note 8 +68%
6708
Galaxy Note 5
3997
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 8 +100%
169920
Galaxy Note 5
84936
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 5.1.1
Оболочка UI One UI Experience UI
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 8
10:20 ч.
Galaxy Note 5
н/д
Время просмотра видео
Galaxy Note 8
14:34 ч.
Galaxy Note 5
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy Note 8
22:16 ч.
Galaxy Note 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 8 vs Samsung Galaxy Note 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 8
86.9 дБ
Galaxy Note 5
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Август 2015 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Октябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.173 Вт/кг 0.428 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 0.471 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 8 более удачной покупкой.

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