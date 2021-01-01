Samsung Galaxy Note 9 против Apple iPhone 12 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Note 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
- Современный порт USB Type-C
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 313 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3687 мАч
- На 12% выше плотность пикселей (514 vs 458 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Камера имеет оптический зум 2.5x
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 25% выше максимальная яркость экрана (827 против 664 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|514 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|84.32%
|87.4%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|144.6%
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|227 Гц
|238 Гц
|Время отклика
|8 мс
|8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|160.8 мм
|Ширина
|76.4 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.4 мм
|Вес
|201 грамм
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Черный
|Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2700 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|4 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G72MP18
|Apple GPU
|Частота GPU
|572 МГц
|-
|FLOPS
|~658 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1794 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
553
iPhone 12 Pro Max +193%
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
2211
iPhone 12 Pro Max +93%
4262
AnTuTu Benchmark 8
343068
iPhone 12 Pro Max +86%
638215
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.2)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|-
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3687 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:32 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:36 ч.
iPhone 12 Pro Max +14%
14:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 9 +8%
16:45 ч.
15:17 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 9 +38%
28:13 ч.
20:45 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4290 x 2800
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|-
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
iPhone 12 Pro Max +29%
138
Качество видео
iPhone 12 Pro Max +20%
113
Итоговая оценка камеры
103
iPhone 12 Pro Max +26%
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.381 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.509 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.
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