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Samsung Galaxy Note 9 против LG G7 ThinQ

Самсунг Галакси Ноут 9
VS
Лджи Джи 7 ThinQ
Samsung Galaxy Note 9
LG G7 ThinQ

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Note 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.1-дюймового LG G7 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 26% лучшая автономность (97 vs 77 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать LG G7 ThinQ
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (918 против 651 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 10% выше плотность пикселей (563 vs 514 PPI)
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 9
vs
G7 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 514 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.32% 83.19%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 144.6% -
ШИМ (PWM) 227 Гц 1174 Гц
Время отклика 8 мс 32.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1988:1
Максимальная яркость
Galaxy Note 9
651 нит
G7 ThinQ +41%
918 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 153.2 мм
Ширина 76.4 мм 71.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 201 грамм 162 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный Синий, Черный, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 9 +1%
84.32%
G7 ThinQ
83.19%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 9 и Лджи Джи 7 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2700 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Adreno 630
Частота GPU 572 МГц 710 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 9 +8%
544
G7 ThinQ
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 9 +4%
2161
G7 ThinQ
2071
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 9
244752
G7 ThinQ +6%
259278
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 9 +15%
318911
G7 ThinQ
276374
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 LG UX 7.0
Размер системы из коробки 19 ГБ 8.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да, WPC/WPA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 9 +19%
12:36 ч.
G7 ThinQ
10:41 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 9 +73%
16:45 ч.
G7 ThinQ
9:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 9 +22%
28:13 ч.
G7 ThinQ
23:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 9 vs LG G7 ThinQ
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark Примеры фото LG G7 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy Note 9 +27%
107
G7 ThinQ
84
Качество видео
Galaxy Note 9 +19%
94
G7 ThinQ
79
Итоговая оценка камеры
Galaxy Note 9 +24%
103
G7 ThinQ
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 9
71.6 дБ
G7 ThinQ +16%
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.381 Вт/кг 0.244 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.509 Вт/кг 1.466 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 9 более удачной покупкой.

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