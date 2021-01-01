Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Note 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового LG V40 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.