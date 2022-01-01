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Samsung Galaxy Note 9 против Galaxy A52

Самсунг Галакси Ноут 9
VS
Самсунг Галакси А52
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Note 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 27% выше плотность пикселей (514 vs 405 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 14% лучшая автономность (32:10 vs 28:11 часов)
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (790 против 652 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 9
vs
Galaxy A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 514 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.32% 84.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 144.6% 99.3%
ШИМ (PWM) 227 Гц 183 Гц
Время отклика 8 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 9
652 нит
Galaxy A52 +21%
790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 159.9 мм
Ширина 76.4 мм 75.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 201 грамм 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 9
84.32%
Galaxy A52 +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 9 и Самсунг Галакси А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2700 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Adreno 618
Частота GPU 572 МГц 750 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 9 +40%
2191
Galaxy A52
1569
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 9
282512
Galaxy A52 +19%
337341
CPU 90289 106114
GPU 76298 85526
Memory 47626 55594
UX 69847 90668
Total score 282512 337341
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Note 9 +124%
2333
Galaxy A52
1040
Stability 95% 99%
Graphics test 13 FPS 6 FPS
Graphics score 2333 1040
PCMark 3.0 score 6124 8689
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 4.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 25.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:22 ч. 11:08 ч.
Просмотр видео 12:59 ч. 12:14 ч.
Игры 04:53 ч. 05:40 ч.
Режим ожидания 93 ч. 117 ч.
Общая автономность
Galaxy Note 9
28:11 ч.
Galaxy A52 +14%
32:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 9 vs Samsung Galaxy A52
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 9
71.6 дБ
Galaxy A52 +24%
88.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Март 2021 года
Дата начала продаж Август 2018 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.381 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.509 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A52, а если производительность и коммуникации – то Samsung Galaxy Note 9.

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