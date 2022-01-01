Samsung Galaxy Note 9 против Galaxy A52
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Note 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 27% выше плотность пикселей (514 vs 405 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 14% лучшая автономность (32:10 vs 28:11 часов)
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 21% выше максимальная яркость экрана (790 против 652 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|514 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.32%
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|144.6%
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|227 Гц
|183 Гц
|Время отклика
|8 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|159.9 мм
|Ширина
|76.4 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|201 грамм
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Черный
|Черный, Синий, Лаванда
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2700 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|4 МБ
|1 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G72MP18
|Adreno 618
|Частота GPU
|572 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~658 Гфлопс
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 9 +4%
546
524
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 9 +40%
2191
1569
|CPU
|90289
|106114
|GPU
|76298
|85526
|Memory
|47626
|55594
|UX
|69847
|90668
|Total score
|282512
|337341
|Stability
|95%
|99%
|Graphics test
|13 FPS
|6 FPS
|Graphics score
|2333
|1040
|PCMark 3.0 score
|6124
|8689
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|25.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
|Да (35% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:30 ч.
|Веб-серфинг
|09:22 ч.
|11:08 ч.
|Просмотр видео
|12:59 ч.
|12:14 ч.
|Игры
|04:53 ч.
|05:40 ч.
|Режим ожидания
|93 ч.
|117 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6528 x 4896
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
Качество видео
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.381 Вт/кг
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.509 Вт/кг
|0.84 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A52, а если производительность и коммуникации – то Samsung Galaxy Note 9.
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