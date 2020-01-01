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Samsung Galaxy Note 9 против Note 20

Самсунг Галакси Ноут 9
Samsung Galaxy Note 9
VS
Самсунг Галакси Ноут 20
Samsung Galaxy Note 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Note 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 20, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • На 31% выше плотность пикселей (514 vs 393 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (667 против 611 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2400 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 9 и Samsung Galaxy Note 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 514 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.32% 89.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 9 +9%
667 нит
Galaxy Note 20
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 161.6 мм
Ширина 76.4 мм 75.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 201 грамм 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный Бронзовый, Мята, Графит
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 9
84.32%
Galaxy Note 20 +6%
89.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 9 и Самсунг Галакси Ноут 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 990
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G77 MP11
GPU-ядер 18 11
Частота GPU 572 МГц 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1794 МГц 2400 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 9
2222
Galaxy Note 20 +26%
2810
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 9
339228
Galaxy Note 20 +53%
518056

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 2.5
Размер системы из коробки 19 ГБ 35 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 9
12:36 ч.
Galaxy Note 20
н/д
Время просмотра видео
Galaxy Note 9
16:45 ч.
Galaxy Note 20
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy Note 9
28:13 ч.
Galaxy Note 20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 9 vs Samsung Galaxy Note 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12000 x 9000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3872 x 2592
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.2"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2018 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.381 Вт/кг 0.359 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.509 Вт/кг 1.366 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 20 более удачной покупкой.

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