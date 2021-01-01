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Samsung Galaxy Note 9 против Note 5

Самсунг Галакси Ноут 9
VS
Самсунг Галакси Ноут 5
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 августа 2018 года Samsung Galaxy Note 9 с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy Note 5, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7420 и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (651 против 477 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 5.1
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 5
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 9
vs
Galaxy Note 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 514 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 84.32% 77.07%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 144.6% -
ШИМ (PWM) 227 Гц Не обнаружено
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 9 +36%
651 нит
Galaxy Note 5
477 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 153.2 мм
Ширина 76.4 мм 76.1 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 201 грамм 171 грамм
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Коричневый, Черный Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 9 +9%
84.32%
Galaxy Note 5
77.07%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 9 и Самсунг Галакси Ноут 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 7 Octa 7420
Макс. частота 2700 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A57
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Mali-T760 MP8
Частота GPU 572 МГц 772 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~302 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц 1552 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy Note 9 +188%
244752
Galaxy Note 5
84936
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 5.1.1
Оболочка UI One UI 2.5 Experience UI
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 9
12:36 ч.
Galaxy Note 5
н/д
Время просмотра видео
Galaxy Note 9
16:45 ч.
Galaxy Note 5
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy Note 9
28:13 ч.
Galaxy Note 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 9 vs Samsung Galaxy Note 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 9
71.6 дБ
Galaxy Note 5
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Август 2015 года
Дата начала продаж Август 2018 года Октябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.381 Вт/кг 0.428 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.509 Вт/кг 0.471 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 9 более удачной покупкой.

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