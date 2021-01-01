Samsung Galaxy S10 Lite против Google Pixel 6 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy S10 Lite с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Lite
- На 31% лучшая автономность (110 vs 84 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 4x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 30% выше плотность пикселей (512 vs 393 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- Комплектуется на 503 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4500 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- На 22% выше максимальная яркость экрана (859 против 704 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|512 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|88.8%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|-
|Время отклика
|32 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|163.9 мм
|Ширина
|75.6 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.9 мм
|Вес
|186 граммов
|210 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Перламутровый
|Белый, Желтый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Google Tensor
|Макс. частота
|2840 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|585 МГц
|848 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~2171 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
717
Pixel 6 Pro +45%
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
2397
Pixel 6 Pro +17%
2803
|CPU
|135282
|167563
|GPU
|168405
|278665
|Memory
|92059
|91371
|UX
|105503
|138716
|Total score
|496766
|675965
|Stability
|87%
|54%
|Graphics test
|18 FPS
|37 FPS
|Graphics score
|3044
|6186
|PCMark 3.0 score
|9841
|11301
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#166 и #69)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|22.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5003 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (23 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:59 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10 Lite +8%
13:35 ч.
12:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 Lite +24%
19:07 ч.
15:35 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Lite +31%
34:29 ч.
26:21 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 4x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|114°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|11.1 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3840 x 2880
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.484 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 Pro более удачной покупкой.
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