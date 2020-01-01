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Samsung Galaxy S10 Lite против Oppo Reno 3 Pro

Самсунг Галакси С10 Лайт
Samsung Galaxy S10 Lite
VS
Оппо Рено 3 Pro
Oppo Reno 3 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy S10 Lite с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Oppo Reno 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Lite
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% лучшая автономность (110 vs 100 часов)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (705 против 544 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4020 мАч
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (735 и 615 баллов)
Причины выбрать Oppo Reno 3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 Lite и Oppo Reno 3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 89.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S10 Lite +30%
705 нит
Reno 3 Pro
544 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.5 мм 159.4 мм
Ширина 75.6 мм 72.4 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 186 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Перламутровый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 Lite
87.8%
Reno 3 Pro +2%
89.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С10 Лайт и Оппо Рено 3 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.78 ГГц (Kryo 485) 1 ядра по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 620
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 Lite +30%
2444
Reno 3 Pro
1883
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 Lite +39%
461671
Reno 3 Pro
333096

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,5 ColorOS 7
Размер системы из коробки 22.5 ГБ 30 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4020 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10 Lite
13:35 ч.
Reno 3 Pro +6%
14:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 Lite +18%
19:07 ч.
Reno 3 Pro
16:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Lite +17%
34:29 ч.
Reno 3 Pro
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Lite vs Oppo Reno 3 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 5 MP) 4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 24

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.484 Вт/кг 0.82 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Гарнитура
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Samsung Galaxy S10 Lite, а если дисплей, коммуникации и звук – то Oppo Reno 3 Pro.

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