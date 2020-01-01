Samsung Galaxy S10 Lite против Oppo Reno 4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy S10 Lite с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Oppo Reno 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Lite
- Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 15% лучшая автономность (110 vs 96 часов)
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (735 и 568 баллов)
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стерео динамики
- На 20% выше максимальная яркость экрана (844 против 705 нит)
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Весит на 25 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 Lite и Oppo Reno 4 Pro
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|88.3%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|160.2 мм
|Ширина
|75.6 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.7 мм
|Вес
|186 граммов
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Перламутровый
|Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.78 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 618
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 Lite +29%
735
568
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 Lite +39%
2444
1763
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 Lite +75%
461671
263634
Рейтинг AnTuTu (#51 и #162)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2,5
|ColorOS 7.2
|Размер системы из коробки
|22.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|0:36 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10 Lite +18%
13:35 ч.
11:30 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 Lite +3%
19:07 ч.
18:48 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Lite +25%
34:29 ч.
27:38 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе (#33 и #91)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 MP + 5 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.43", Sony IMX708 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.484 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и батарея - выбирайте Samsung Galaxy S10 Lite, а если дисплей и звук – то Oppo Reno 4 Pro.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1