Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy S10 Lite с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.