Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy S10 Lite с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.46-дюймового Samsung Galaxy M31s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.