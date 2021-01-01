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Samsung Galaxy S10 Lite против Note 10 Plus

Самсунг Галакси С10 Лайт
VS
Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy Note 10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy S10 Lite с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 26% выше плотность пикселей (495 vs 393 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стерео динамики
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (789 против 691 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10 Lite
vs
Galaxy Note 10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 495 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 92.39%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 95.4%
ШИМ (PWM) 250 Гц 250 Гц
Время отклика 32 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S10 Lite
691 нит
Galaxy Note 10 Plus +14%
789 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 162.3 мм
Ширина 75.6 мм 77.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 186 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Перламутровый Аура, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С10 Лайт и Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali G76 MP12
Частота GPU 585 МГц 770 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.0 One UI 3.1
Размер системы из коробки 22.5 ГБ 31.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10 Lite +11%
13:35 ч.
Galaxy Note 10 Plus
12:07 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 Lite +3%
19:07 ч.
Galaxy Note 10 Plus
18:50 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Lite +6%
34:29 ч.
Galaxy Note 10 Plus
32:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Lite vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/1.6
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 Lite +4%
88.9 дБ
Galaxy Note 10 Plus
85.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.484 Вт/кг 0.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.

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