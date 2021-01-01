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Samsung Galaxy S10 Lite против Note 9

Самсунг Галакси С10 Лайт
VS
Самсунг Галакси Ноут 9
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy S10 Lite с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy Note 9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Lite
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% лучшая автономность (110 vs 97 часов)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 713 и 544 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше плотность пикселей (514 vs 393 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стерео динамики
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10 Lite
vs
Galaxy Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 514 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 84.32%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 144.6%
ШИМ (PWM) 250 Гц 227 Гц
Время отклика 32 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S10 Lite +6%
691 нит
Galaxy Note 9
651 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 161.9 мм
Ширина 75.6 мм 76.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.8 мм
Вес 186 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Перламутровый Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 Lite +4%
87.8%
Galaxy Note 9
84.32%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С10 Лайт и Самсунг Галакси Ноут 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 2840 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G72MP18
Частота GPU 585 МГц 572 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10 Lite +45%
354374
Galaxy Note 9
244752
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 Lite +44%
459594
Galaxy Note 9
318911
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.0 One UI 2.5
Размер системы из коробки 22.5 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10 Lite +8%
13:35 ч.
Galaxy Note 9
12:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 Lite +16%
19:07 ч.
Galaxy Note 9
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Lite +22%
34:29 ч.
Galaxy Note 9
28:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Lite vs Samsung Galaxy Note 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 Lite +24%
88.9 дБ
Galaxy Note 9
71.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Август 2018 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.484 Вт/кг 0.381 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 1.509 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Samsung Galaxy S10 Lite, а если дисплей, корпус и звук – то Samsung Galaxy Note 9.

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