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Samsung Galaxy S10 Plus против Apple iPhone 11 Pro

Самсунг Галакси S10 Плюс
Samsung Galaxy S10 Plus
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1054 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3046 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 14% выше плотность пикселей (522 vs 458 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1329 и 704 баллов)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 Plus и Apple iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S10 Plus
800 нит
iPhone 11 Pro +2%
819 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.6 мм 144 мм
Ширина 74.1 мм 71.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.1 мм
Вес 175 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 Plus +7%
87.5%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 Плюс и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2730 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Apple GPU
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 720 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 1024 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 Plus
396942
iPhone 11 Pro +38%
546271

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI One UI 2.5 -
Размер системы из коробки 46.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:42 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10 Plus
11:49 ч.
iPhone 11 Pro +14%
13:15 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 Plus
14:53 ч.
iPhone 11 Pro +4%
15:14 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Plus +29%
22:00 ч.
iPhone 11 Pro
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Plus vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10 Plus +6%
75.2 дБ
iPhone 11 Pro
71 дБ
Музыка
Galaxy S10 Plus +3%
75 дБ
iPhone 11 Pro
73 дБ
Звонок
Galaxy S10 Plus +5%
84.2 дБ
iPhone 11 Pro
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.516 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Apple iPhone 11 Pro, а если батарея, камера, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy S10 Plus.

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