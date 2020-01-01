Samsung Galaxy S10 Plus против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
- Комплектуется на 1158 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 2942 мАч
- На 60% выше плотность пикселей (522 vs 326 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- На 17% лучшая автономность (91 vs 78 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone XR
- На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 704 баллов)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
69
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 Plus и Apple iPhone XR
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.6 мм
|150.9 мм
|Ширина
|74.1 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|175 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2730 МГц
|2490 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Apple GPU
|GPU-ядер
|12
|4
|Частота GPU
|720 МГц
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 1024 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
704
iPhone XR +61%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 Plus +12%
2525
2255
AnTuTu Benchmark 8
396942
iPhone XR +6%
421197
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|-
|Размер системы из коробки
|46.5 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:43 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:49 ч.
iPhone XR +13%
13:04 ч.
Время просмотра видео
14:53 ч.
iPhone XR +4%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Plus +46%
22:00 ч.
15:03 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|3088 x 2316
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Galaxy S10 Plus +11%
114
103
Качества видео
Galaxy S10 Plus +1%
97
96
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10 Plus +8%
109
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|- Зарядка
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|20
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
75.2 дБ
iPhone XR +3%
77.4 дБ
Музыка
75 дБ
iPhone XR +1%
75.6 дБ
Звонок
Galaxy S10 Plus +5%
84.2 дБ
80.1 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.516 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 Plus более удачной покупкой.
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