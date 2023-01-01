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Samsung Galaxy S10 Plus против Asus ROG Phone 6

Самсунг Галакси S10 Плюс
VS
Асус РОГ Фон 6
Samsung Galaxy S10 Plus
Asus ROG Phone 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (522 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Asus ROG Phone 6
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4100 мАч
  • На 54% лучшая автономность (36:34 vs 23:44 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10 Plus
vs
ROG Phone 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20.4:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1200 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 100%
ШИМ (PWM) 235 Гц 672 Гц
Время отклика 4.8 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S10 Plus
789 нит
ROG Phone 6 +4%
823 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.6 мм 173 мм
Ширина 74.1 мм 77 мм
Толщина 7.8 мм 10.3 мм
Вес 175 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 Plus +6%
87.5%
ROG Phone 6
82.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 Плюс и Асус РОГ Фон 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2730 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ 6 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 4 нанометра
Графика Mali G76 MP12 Adreno 730
Частота GPU 720 МГц 900 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 Plus
2509
ROG Phone 6 +57%
3950
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10 Plus
500407
ROG Phone 6 +121%
1107774
CPU 127140 265173
GPU 187567 476559
Memory 83750 188898
UX 104462 185898
Total score 500407 1107774
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S10 Plus
3223
ROG Phone 6 +223%
10401
Пиковая температура корпуса 42.5 °C 40.6 °C
Stability 82% 94%
Graphics test 19 FPS 62 FPS
Graphics score 3223 10401
PCMark 3.0
Web score 6490 -
Video editing 5808 -
Photo editing 18882 -
Data manipulation 6909 -
Writing score 9725 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 46.5 ГБ 25 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:07 ч. 13:50 ч.
Просмотр видео 12:01 ч. 15:54 ч.
Игры 03:51 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 80 ч. 110 ч.
Общая автономность
Galaxy S10 Plus
23:44 ч.
ROG Phone 6 +54%
36:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Plus vs Asus ROG Phone 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 -
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4290 x 2800
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27.5 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 Plus
87.8 дБ
ROG Phone 6 +6%
93.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.516 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 6 более удачной покупкой.

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