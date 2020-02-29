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Samsung Galaxy S10 Plus против Huawei P30 Pro

Самсунг Галакси S10 Плюс
Samsung Galaxy S10 Plus
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • На 31% выше плотность пикселей (522 vs 398 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (800 против 611 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • На 79% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (704 и 394 баллов)
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 10% лучшая автономность (100 vs 91 часов)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 Plus и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S10 Plus +31%
800 нит
P30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.6 мм 158 мм
Ширина 74.1 мм 73.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.4 мм
Вес 175 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 Plus
87.5%
P30 Pro +2%
88.89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 Плюс и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 12 10
Частота GPU 720 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 Plus +79%
704
P30 Pro
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 Plus +48%
2525
P30 Pro
1708
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 Plus
396942
P30 Pro +1%
402230

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 46.5 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10 Plus
11:49 ч.
P30 Pro +24%
14:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 Plus
14:53 ч.
P30 Pro +39%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 Plus
22:00 ч.
P30 Pro +25%
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Plus vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4320 x 2432 6528 x 4896
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S10 Plus
114
P30 Pro +4%
119
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10 Plus
109
P30 Pro +3%
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10 Plus +7%
75.2 дБ
P30 Pro
70 дБ
Музыка
Galaxy S10 Plus +3%
75 дБ
P30 Pro
73 дБ
Звонок
Galaxy S10 Plus
84.2 дБ
P30 Pro +7%
90 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.516 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10 Plus, а если батарея – то Huawei P30 Pro.

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Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Александр 29 февраля 2020 13:53
Рбнозначно Huawei p30pro. По всем параметрам фактически превосходит, но главное - камера, хорошая водозащита, сьемки ночью и еще в это модели присутствует весь сервис Google. цена на 1 марта 2020 года в фирменных магахинах Huawei (по акции до 9 марта) стоит 46990 с подарком (чехол или наушники или монопад). Одно жаль, что сейчас нет модели на 512gb (в Самсунге все модели в России на 128 Гб, а это очень, очень мало).
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One Black 23 июля 2020 14:26
А я скажу, что однозначно Самсунг, потому что камеры у них идут на равне, и где-то лучше один телефон, а где-то другой, хотя странная желтизна у Хуавей есть, это жутко бесит. Самсунг мощнее, при этом преумножается это преимущество , если купить телефон на Снапдрэгоне. У самсунга можно купить карту памяти,а в остальном они в ецлом равны, но существенный плюс Самсунга- One UI, только ради него можно выбрать этот телефон.
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