Samsung Galaxy S10 Plus против OnePlus Nord 2 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 27% выше плотность пикселей (522 vs 410 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 25% выше максимальная яркость экрана (797 против 638 нит)
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
- На 37% лучшая автономность (32:08 vs 23:31 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4100 мАч
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|410 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|85.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.5%
|128.2%
|ШИМ (PWM)
|235 Гц
|119 Гц
|Время отклика
|4.8 мс
|8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.6 мм
|158.9 мм
|Ширина
|74.1 мм
|73.2 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|175 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
|Синий, Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Макс. частота
|2730 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP12
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|720 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~652 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 1024 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
705
Nord 2 5G +16%
821
Geekbench 5 (многоядерный)
2530
Nord 2 5G +11%
2815
|CPU
|130581
|186770
|GPU
|173493
|232801
|Memory
|86713
|114516
|UX
|111745
|131863
|Total score
|503426
|670396
|Stability
|82%
|66%
|Graphics test
|18 FPS
|24 FPS
|Graphics score
|3162
|4171
|PCMark 3.0 score
|8791
|8512
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark (#196 и #110)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|OxygenOS 11.3
|Размер системы из коробки
|46.5 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да (98% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|0:31 ч.
|Веб-серфинг
|06:58 ч.
|12:29 ч.
|Просмотр видео
|12:01 ч.
|13:49 ч.
|Игры
|03:39 ч.
|05:27 ч.
|Режим ожидания
|80 ч.
|94 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
|Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|6528 x 4896
|Апертура
|f/1.9
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
114
Nord 2 5G +10%
125
Качество видео
Nord 2 5G +8%
105
Итоговая оценка камеры
109
Nord 2 5G +6%
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.516 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если камера, корпус и звук – то Samsung Galaxy S10 Plus.
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