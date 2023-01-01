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Samsung Galaxy S10 Plus против Galaxy A03

Самсунг Галакси S10 Плюс
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 93% выше плотность пикселей (522 vs 270 PPI)
  • На 89% выше максимальная яркость экрана (789 против 418 нит)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4100 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10 Plus
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1200 нит 400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 96%
ШИМ (PWM) 235 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.8 мс 45 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1641:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S10 Plus +89%
789 нит
Galaxy A03
418 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.6 мм 164.2 мм
Ширина 74.1 мм 75.9 мм
Толщина 7.8 мм 9.1 мм
Вес 175 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 Plus +7%
87.5%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 Плюс и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Unisoc T606
Макс. частота 2730 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Mali-G57 MP1
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 Plus +132%
702
Galaxy A03
302
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 Plus +142%
2509
Galaxy A03
1035
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10 Plus +235%
500407
Galaxy A03
149274
CPU 127140 60739
GPU 187567 24375
Memory 83750 33135
UX 104462 32172
Total score 500407 149274
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S10 Plus +696%
3223
Galaxy A03
405
Пиковая температура корпуса 42.5 °C 43.2 °C
Stability 82% 97%
Graphics test 19 FPS 2 FPS
Graphics score 3223 405
PCMark 3.0
Galaxy S10 Plus +29%
8663
Galaxy A03
6696
Web score 6490 5974
Video editing 5808 3934
Photo editing 18882 13667
Data manipulation 6909 5357
Writing score 9725 7791
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 1024 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 4.0 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 46.5 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 3:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:07 ч. -
Просмотр видео 12:01 ч. -
Игры 03:51 ч. -
Режим ожидания 80 ч. -
Общая автономность
Galaxy S10 Plus
23:44 ч.
Galaxy A03
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Plus vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 2560 x 1960
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 Plus +7%
87.8 дБ
Galaxy A03
81.9 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.516 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 Plus более удачной покупкой.

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