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Samsung Galaxy S10 Plus против A33 5G

Самсунг Галакси S10 Плюс
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy A33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 27% выше плотность пикселей (522 vs 411 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (798 против 730 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • На 36% лучшая автономность (32:05 vs 23:31 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4100 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 1280
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10 Plus
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 1200 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 98.3%
ШИМ (PWM) 235 Гц 366 Гц
Время отклика 4.8 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S10 Plus +9%
798 нит
Galaxy A33 5G
730 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.6 мм 159.7 мм
Ширина 74.1 мм 74 мм
Толщина 7.8 мм 8.1 мм
Вес 175 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 Plus +5%
87.5%
Galaxy A33 5G
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 Плюс и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2730 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Mali-G68
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10 Plus +28%
503817
Galaxy A33 5G
393447
CPU 130581 102701
GPU 173493 109820
Memory 86713 71863
UX 111745 107363
Total score 503817 393447
3DMark Wild Life Performance
Stability 82% 98%
Graphics test 19 FPS 13 FPS
Graphics score 3210 2258
PCMark 3.0 score 8719 10769
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 One UI 4.1
Размер системы из коробки 46.5 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:58 ч. 10:26 ч.
Просмотр видео 12:01 ч. 15:03 ч.
Игры 03:39 ч. 05:57 ч.
Режим ожидания 80 ч. 105 ч.
Общая автономность
Galaxy S10 Plus
23:31 ч.
Galaxy A33 5G +36%
32:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 Plus vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4160 x 3120
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 Plus
87.8 дБ
Galaxy A33 5G +1%
88.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.516 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10 Plus, а если дисплей и автономность – то Samsung Galaxy A33 5G.

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