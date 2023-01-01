Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S10 vs iPhone 14 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S10 против Apple iPhone 14

Самсунг Галакси S10
VS
Эпл Айфон 14
Samsung Galaxy S10
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 20% выше плотность пикселей (551 vs 460 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • На 82% лучшая автономность (37:24 vs 20:33 часов)
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1734 и 694 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1215 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 99.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц 60 Гц
Время отклика 4.8 мс 12 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S10
814 нит
iPhone 14 +3%
836 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 146.7 мм
Ширина 70.4 мм 71.5 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 157 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +2%
88.08%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2730 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Apple GPU
Частота GPU 720 МГц 1200 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10
694
iPhone 14 +150%
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10
2035
iPhone 14 +133%
4750
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10
505837
iPhone 14 +61%
813917
CPU 123447 212927
GPU 191749 344469
Memory 85737 130488
UX 108901 132690
Total score 505837 813917
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S10
3221
iPhone 14 +192%
9418
Пиковая температура корпуса 40.6 °C 42.4 °C
Stability 82% 82%
Graphics test 19 FPS 56 FPS
Graphics score 3221 9418
PCMark 3.0
Galaxy S10
8706
iPhone 14
н/д
Web score 6442 -
Video editing 5805 -
Photo editing 19044 -
Data manipulation 7105 -
Writing score 9803 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:03 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 10:32 ч. 15:45 ч.
Игры 03:11 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 70 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy S10
20:33 ч.
iPhone 14 +82%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S10
124
iPhone 14 +9%
135
Качество видео
Galaxy S10
100
iPhone 14 +46%
146
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10
116
iPhone 14 +15%
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 +9%
88 дБ
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S10 или Galaxy S22
2. Samsung Galaxy S10 или Google Pixel 6a
3. Samsung Galaxy S10 или Google Pixel 7
4. Samsung Galaxy S10 или S22 Plus
5. Samsung Galaxy S10 или Apple iPhone 13
6. Apple iPhone 14 или iPhone 14 Plus
7. Apple iPhone 14 или SE (2022)
8. Apple iPhone 14 или iPhone 12 Pro
9. Apple iPhone 14 или iPhone 13
10. Apple iPhone 14 или iPhone 13 mini
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры