Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S10 vs iPhone SE (2022) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S10 против Apple iPhone SE (2022)

Самсунг Галакси S10
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Samsung Galaxy S10
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Тонкие рамки – на 22.68% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 1382 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2018 мАч
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • На 69% выше плотность пикселей (551 vs 326 PPI)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (819 против 603 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • На 25% лучшая автономность (25:41 vs 20:33 часов)
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1724 и 695 баллов
  • Весит на 13 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 4.8 мс 38 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1655:1
Максимальная яркость
Galaxy S10 +36%
819 нит
iPhone SE (2022)
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 138.4 мм
Ширина 70.4 мм 67.3 мм
Толщина 7.8 мм 7.3 мм
Вес 157 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +35%
88.08%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2730 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Apple GPU
Частота GPU 720 МГц 1200 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10
695
iPhone SE (2022) +148%
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10
2054
iPhone SE (2022) +124%
4608
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10
509619
iPhone SE (2022) +43%
729009
CPU 123447 197658
GPU 191749 298378
Memory 85737 105062
UX 108901 128775
Total score 509619 729009
3DMark Wild Life Performance
Stability 82% -
Graphics test 19 FPS -
Graphics score 3176 -
PCMark 3.0 score 8806 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:03 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 10:32 ч. 08:38 ч.
Игры 03:12 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 70 ч. 93 ч.
Общая автономность
Galaxy S10
20:33 ч.
iPhone SE (2022) +25%
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 3088 x 2320
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 +2%
88 дБ
iPhone SE (2022)
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Apple iPhone SE (2022), а если дисплей, камера, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy S10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 13 Pro против Samsung Galaxy S10
2. Samsung Galaxy S21 FE 5G против Samsung Galaxy S10
3. Samsung Galaxy S10 Plus против Samsung Galaxy S10
4. Samsung Galaxy A32 против Samsung Galaxy S10
5. Samsung Galaxy S22 против Samsung Galaxy S10
6. Apple iPhone XS против Apple iPhone SE (2022)
7. Apple iPhone 11 против Apple iPhone SE (2022)
8. Apple iPhone 12 против Apple iPhone SE (2022)
9. Apple iPhone 13 mini против Apple iPhone SE (2022)
10. Google Pixel 4a против Apple iPhone SE (2022)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры