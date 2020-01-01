Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.