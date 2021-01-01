Samsung Galaxy S10 против Huawei Mate 20 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 80% выше максимальная яркость экрана (814 против 452 нит)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 35% выше плотность пикселей (551 vs 409 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9820
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
- На 23% лучшая автономность (97 vs 79 часов)
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
73
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|551 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|88.08%
|82%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.1%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|4.8 мс
|24.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|871:1
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|158.3 мм
|Ширина
|70.4 мм
|75.3 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.6 мм
|Вес
|157 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Зеленый
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|HiSilicon Kirin 710
|Макс. частота
|2730 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP12
|Mali-G51
|Частота GPU
|720 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~943 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 +110%
690
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 +57%
2017
1284
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10 +119%
321549
146632
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 +147%
403653
163179
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|9.5 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:10 ч.
Mate 20 Lite +32%
13:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 +1%
12:56 ч.
12:48 ч.
Время разговора (3G)
21:19 ч.
Mate 20 Lite +14%
24:12 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|5160 x 3872
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|2 (20 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|5632 x 4224
|Апертура
|f/1.9
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
114
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.48 Вт/кг
|0.46 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.59 Вт/кг
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.
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