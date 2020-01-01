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Samsung Galaxy S10 против Huawei Mate 30 Pro

Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • На 35% выше плотность пикселей (551 vs 409 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (821 против 689 нит)
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3400 мАч
  • На 30% лучшая автономность (103 vs 79 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 6.02% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 и Huawei Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.5:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S10 +19%
821 нит
Mate 30 Pro
689 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.9 мм 158.1 мм
Ширина 70.4 мм 73.1 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 157 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10
88.08%
Mate 30 Pro +7%
94.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 12 16
Частота GPU 720 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10
707
Mate 30 Pro +11%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10
2059
Mate 30 Pro +50%
3096
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10
396868
Mate 30 Pro +22%
482858

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10
10:10 ч.
Mate 30 Pro +44%
14:58 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10
12:56 ч.
Mate 30 Pro +45%
18:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10 +5%
21:19 ч.
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8500 x 4700
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4320 x 2432 6528 x 4896
Апертура f/1.9 f/2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S10
114
Mate 30 Pro +15%
131
Качества видео
Galaxy S10
97
Mate 30 Pro +3%
100
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10
109
Mate 30 Pro +11%
121

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10 +4%
82.2 дБ
Mate 30 Pro
79.4 дБ
Музыка
Galaxy S10 +1%
75.8 дБ
Mate 30 Pro
75.2 дБ
Звонок
Galaxy S10 +7%
86.3 дБ
Mate 30 Pro
80.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Huawei Mate 30 Pro, а если дисплей, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy S10.

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