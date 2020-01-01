Samsung Galaxy S10 против Huawei Mate 40 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 21% выше плотность пикселей (551 vs 456 PPI)
- Весит на 55 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.66" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3400 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 28% лучшая автономность (101 vs 79 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 3840 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Тонкие рамки – на 6.02% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
92
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
86
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
86
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 и Huawei Mate 40 Pro
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.76 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1344 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|551 точек на дюйм
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.08%
|94.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|162.9 мм
|Ширина
|70.4 мм
|75.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|9.1 мм
|Вес
|157 граммов
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Зеленый
|Мистический серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Kirin 9000 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75)
|1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|3130 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Mali-G78 MP24
|GPU-ядер
|12
|24
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
705
Mate 40 Pro +33%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
2058
Mate 40 Pro +61%
3315
AnTuTu Benchmark 8
397116
Mate 40 Pro +36%
540400
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|EMUI 11
|Размер системы из коробки
|9.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4400 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|0:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да (87% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:10 ч.
Mate 40 Pro +41%
14:24 ч.
Время просмотра видео
12:56 ч.
Mate 40 Pro +31%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
21:19 ч.
Mate 40 Pro +11%
23:44 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8200 x 6100
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|4 (50 МП + 12 MP + 20 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|4160 x 3120
|Апертура
|f/1.9
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
114
Mate 40 Pro +23%
140
Качества видео
97
Mate 40 Pro +20%
116
Итоговая оценка камеры
109
Mate 40 Pro +25%
136
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|20
|-
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
82.8 дБ
Музыка
75 дБ
Звонок
86.3 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.48 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.59 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Huawei Mate 40 Pro, а если звук – то Samsung Galaxy S10.
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