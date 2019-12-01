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Samsung Galaxy S10 против LG G7 ThinQ

Самсунг Галакси S10
VS
Лджи Джи 7 ThinQ
Samsung Galaxy S10
LG G7 ThinQ

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.1-дюймового LG G7 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (2)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать LG G7 ThinQ
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (918 против 814 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10
vs
G7 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 83.19%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% -
ШИМ (PWM) 240 Гц 1174 Гц
Время отклика 4.8 мс 32.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1988:1
Максимальная яркость
Galaxy S10
814 нит
G7 ThinQ +13%
918 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 153.2 мм
Ширина 70.4 мм 71.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 157 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Синий, Черный, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +6%
88.08%
G7 ThinQ
83.19%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Лджи Джи 7 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2730 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Adreno 630
Частота GPU 720 МГц 710 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 +37%
690
G7 ThinQ
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10
2017
G7 ThinQ +3%
2071
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10 +24%
321549
G7 ThinQ
259278
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 +46%
403653
G7 ThinQ
276374
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.0 LG UX 7.0
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 8.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да, WPC/WPA
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10
10:10 ч.
G7 ThinQ +3%
10:41 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10 +32%
12:56 ч.
G7 ThinQ
9:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10
21:19 ч.
G7 ThinQ +9%
23:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs LG G7 ThinQ
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 107°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 2 (16 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото LG G7 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S10 +36%
114
G7 ThinQ
84
Качество видео
Galaxy S10 +23%
97
G7 ThinQ
79
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10 +31%
109
G7 ThinQ
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 +6%
88 дБ
G7 ThinQ
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.244 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.466 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Alexandr 16 августа 2020 11:04
Exynos 9 Octa 9820- только из за этого уже не стоит покупать s10 ,убогий проц даже в сравнении со старичком 845ым.....
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Алексей 01 декабря 2019 09:24
запись видео у LG g7 2160p (4K) 60 FPS а не 30fps. по моим измерениям 82дб музыка s10 при тойже дорожке 76дб
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