Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.