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Samsung Galaxy S10 против OnePlus 11

61 из 100
Samsung Galaxy S10
VS
86 из 100
OnePlus 11
Samsung Galaxy S10
OnePlus 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 47 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (827 против 769 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 48 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 11
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 15W)
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 58% лучшая автономность (32:53 vs 20:46 часов)
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года и 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
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Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10
vs
OnePlus 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20.1:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 1215 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 96.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц 361 Гц
Время отклика 4.8 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S10 +8%
827 нит
OnePlus 11
769 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 163.1 мм
Ширина 70.4 мм 74.1 мм
Толщина 7.8 мм 8.53 мм
Вес 157 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP54
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Зеленый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10
88.08%
OnePlus 11 +2%
89.7%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S10 и OnePlus 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2730 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.31 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Mongoose M4		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G76 MP12 Adreno 740
Частота GPU 720 МГц 680 МГц
FLOPS ~607 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10
705
OnePlus 11 +110%
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10
2067
OnePlus 11 +136%
4879
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10
513273
OnePlus 11 +154%
1301387
CPU 123447 268819
GPU 191749 581162
Memory 85737 249222
UX 108901 198185
Total score 513273 1301387
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S10
3230
OnePlus 11 +292%
12677
Пиковая температура корпуса 40.6 °C 48.1 °C
Stability 82% 58%
Graphics test 19 FPS 75 FPS
Graphics score 3230 12677
PCMark 3.0
Galaxy S10
8727
OnePlus 11
н/д
Web score 6503 -
Video editing 5796 -
Photo editing 18763 -
Data manipulation 7142 -
Writing score 9994 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 4.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI One UI 4.0 OxygenOS 13
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 37 ГБ

Батарея

Объем 3400 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:12 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 10:32 ч. 16:41 ч.
Игры 03:23 ч. 06:02 ч.
Режим ожидания 70 ч. 97 ч.
Общая автономность
Galaxy S10
20:46 ч.
OnePlus 11 +58%
32:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs OnePlus 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S10
124
OnePlus 11 +8%
134
Качество видео
Galaxy S10
100
OnePlus 11 +21%
121
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10
116
OnePlus 11 +9%
127

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 +3%
88 дБ
OnePlus 11
85.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2019 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.

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