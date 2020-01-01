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Samsung Galaxy S10 против OnePlus 7

Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10
VS
Ванплас 7
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 37% выше плотность пикселей (551 vs 402 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (821 против 643 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 7
  • На 29% лучшая автономность (102 vs 79 часов)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3400 мАч
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S10 +28%
821 нит
OnePlus 7
643 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.9 мм 157.7 мм
Ширина 70.4 мм 74.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.2 мм
Вес 157 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +3%
88.08%
OnePlus 7
85.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Adreno 640
GPU-ядер 12 -
Частота GPU 720 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10
707
OnePlus 7 +3%
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10
2059
OnePlus 7 +31%
2699
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10
396868
OnePlus 7 +15%
457163

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10
10:10 ч.
OnePlus 7 +33%
13:45 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10
12:56 ч.
OnePlus 7 +56%
19:54 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10
21:19 ч.
OnePlus 7 +18%
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S10
114
OnePlus 7
н/д
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10
109
OnePlus 7
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10 +21%
82.2 дБ
OnePlus 7
68 дБ
Музыка
Galaxy S10 +4%
75.8 дБ
OnePlus 7
73 дБ
Звонок
Galaxy S10 +5%
86.3 дБ
OnePlus 7
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10, а если производительность и батарея – то OnePlus 7.

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