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Samsung Galaxy S10 против Oppo A74

Самсунг Галакси S10
VS
Оппо А74
Samsung Galaxy S10
Oppo A74

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.43-дюймового Oppo A74, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 35% выше плотность пикселей (551 vs 409 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (809 против 606 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo A74
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10
vs
Oppo A74

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 100%
ШИМ (PWM) 240 Гц 240 Гц
Время отклика 4.8 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S10 +33%
809 нит
Oppo A74
606 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 160.3 мм
Ширина 70.4 мм 73.8 мм
Толщина 7.8 мм 8 мм
Вес 157 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +4%
88.08%
Oppo A74
84.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Оппо А74 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2730 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Adreno 610
Частота GPU 720 МГц 600 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1804 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 +132%
697
Oppo A74
301
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 +47%
2024
Oppo A74
1375
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10
316168
Oppo A74
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 +125%
403472
Oppo A74
179242

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 9.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10
10:10 ч.
Oppo A74
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S10
12:56 ч.
Oppo A74
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S10
21:19 ч.
Oppo A74
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs Oppo A74
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4624 x 3468
Апертура f/1.9 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S10
114
Oppo A74
н/д
Качество видео
Galaxy S10
97
Oppo A74
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10
109
Oppo A74
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10
88 дБ
Oppo A74 +2%
89.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.

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