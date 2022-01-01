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Samsung Galaxy S10 против Galaxy A13

Самсунг Галакси S10
VS
Самсунг Галакси А13
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 38% выше плотность пикселей (551 vs 400 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (826 против 593 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 67% лучшая автономность (34:21 vs 20:33 часов)
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.1 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 1215 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 83.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.8 мс 33 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1257:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S10 +39%
826 нит
Galaxy A13
593 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 165.1 мм
Ширина 70.4 мм 76.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 157 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +6%
88.08%
Galaxy A13
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2730 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Mali-G52 MP1
Частота GPU 720 МГц 820 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 +358%
705
Galaxy A13
154
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 +248%
2066
Galaxy A13
593
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10 +300%
513028
Galaxy A13
128309
CPU 123447 43950
GPU 191749 22702
Memory 85737 38791
UX 108901 22119
Total score 513028 128309
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S10 +531%
3206
Galaxy A13
508
Stability 82% 98%
Graphics test 19 FPS 3 FPS
Graphics score 3206 508
PCMark 3.0 score 8719 4896
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:03 ч. 11:49 ч.
Просмотр видео 10:32 ч. 13:14 ч.
Игры 03:11 ч. 06:54 ч.
Режим ожидания 70 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy S10
20:33 ч.
Galaxy A13 +67%
34:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да -
LTE Cat* 20 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10 +6%
88 дБ
Galaxy A13
83.3 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.

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