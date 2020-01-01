Samsung Galaxy S10 против Galaxy A70
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 40% выше плотность пикселей (551 vs 393 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 33% выше максимальная яркость экрана (821 против 616 нит)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Стерео динамики
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3400 мАч
- На 30% лучшая автономность (103 vs 79 часов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
76
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
84
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
67
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy A70
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|551 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|88.08%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|164.3 мм
|Ширина
|70.4 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|157 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Зеленый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75)
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Adreno 612
|GPU-ядер
|12
|-
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 +47%
707
481
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 +115%
2059
956
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 +94%
396868
204404
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark (#81 и #201)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|9.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:10 ч.
Galaxy A70 +31%
13:24 ч.
Время просмотра видео
12:56 ч.
Galaxy A70 +38%
17:35 ч.
Время разговора (3G)
21:19 ч.
Galaxy A70 +77%
37:50 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|6500 x 4920
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|6528 x 4896
|Апертура
|f/1.9
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
114
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|12
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10 +19%
82.2 дБ
69.3 дБ
Музыка
Galaxy S10 +8%
75.8 дБ
70.3 дБ
Звонок
Galaxy S10 +5%
86.3 дБ
82.3 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.48 Вт/кг
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.59 Вт/кг
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.
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