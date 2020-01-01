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Samsung Galaxy S10 против Galaxy Fold

Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10
VS
Самсунг Галакси Фолд
Samsung Galaxy Fold

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 7.3-дюймового Samsung Galaxy Fold, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 52% выше плотность пикселей (551 vs 362 PPI)
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (821 против 564 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 106 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Fold
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4380 против 3400 мАч
  • На 14% лучшая автономность (90 vs 79 часов)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Fold

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 7.3 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1536 x 2152 пикселей
Соотношение сторон 19:9 12.6:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 362 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 85.79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S10 +46%
821 нит
Galaxy Fold
564 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.9 мм 160.9 мм
Ширина 70.4 мм 62.9 мм
Толщина 7.8 мм 15.5 мм
Вес 157 граммов 263 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Синий, Черный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +3%
88.08%
Galaxy Fold
85.79%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Самсунг Галакси Фолд в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Adreno 640
GPU-ядер 12 -
Частота GPU 720 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10
707
Galaxy Fold +7%
757
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10
2059
Galaxy Fold +32%
2717
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10
396868
Galaxy Fold +15%
458275

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 2.1
Размер системы из коробки 9.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4380 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10
10:10 ч.
Galaxy Fold +2%
10:34 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10
12:56 ч.
Galaxy Fold +36%
17:03 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10
21:19 ч.
Galaxy Fold +76%
37:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy Fold
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SP (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4320 x 2432
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10 +16%
82.2 дБ
Galaxy Fold
70.9 дБ
Музыка
Galaxy S10 +3%
75.8 дБ
Galaxy Fold
73.8 дБ
Звонок
Galaxy S10
86.3 дБ
Galaxy Fold +6%
91.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Наушники Galaxy Buds
- Кабель USB Type-C
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10, а если производительность и батарея – то Samsung Galaxy Fold.

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