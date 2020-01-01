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Samsung Galaxy S10 против Galaxy M51

Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10
VS
Самсунг Галакси М51
Samsung Galaxy M51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M51, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше плотность пикселей (551 vs 393 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (818 против 665 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
  • Комплектуется на 3600 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 3400 мАч
  • На 97% лучшая автономность (156 vs 79 часов)
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10
vs
Galaxy M51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 551 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 88.08% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 97.6%
ШИМ (PWM) 240 Гц 255 Гц
Время отклика 4.8 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S10 +23%
818 нит
Galaxy M51
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 163.9 мм
Ширина 70.4 мм 76.3 мм
Толщина 7.8 мм 9.5 мм
Вес 157 граммов 213 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Зеленый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10 +2%
88.08%
Galaxy M51
86.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10 и Самсунг Галакси М51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2730 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Adreno 618
GPU-ядер 12 -
Частота GPU 720 МГц 500 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10 +30%
700
Galaxy M51
538
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10 +26%
2048
Galaxy M51
1629
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10 +58%
390896
Galaxy M51
247263

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 2.5
Размер системы из коробки 9.5 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10
10:10 ч.
Galaxy M51 +64%
16:52 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10
12:56 ч.
Galaxy M51 +100%
25:14 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10
21:19 ч.
Galaxy M51 +148%
52:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy M51
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4320 x 2432 6464 x 4864
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 15

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10
88 дБ
Galaxy M51 +2%
89.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг 0.609 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.446 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.

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