Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S10e vs iPhone 13 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S10e против Apple iPhone 13

Самсунг Галакси S10е
VS
Эпл Айфон 13
Samsung Galaxy S10e
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • На 72% лучшая автономность (36:13 vs 21:06 часов)
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (797 против 702 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1721 и 745 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10e
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 129%
ШИМ (PWM) 232 Гц 609 Гц
Время отклика 6 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S10e
702 нит
iPhone 13 +14%
797 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 142.2 мм 146.7 мм
Ширина 69.9 мм 71.5 мм
Толщина 7.9 мм 7.65 мм
Вес 150 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10e
83.3%
iPhone 13 +3%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10е и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2730 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Apple GPU
Частота GPU 720 МГц 1200 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e
745
iPhone 13 +131%
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e
1912
iPhone 13 +142%
4626
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S10e
490447
iPhone 13 +64%
804149
CPU 135573 219838
GPU 174007 329364
Memory 74005 121868
UX 107676 133943
Total score 490447 804149
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S10e
3118
iPhone 13 +183%
8810
Stability 82% 79%
Graphics test 18 FPS 52 FPS
Graphics score 3118 8810
PCMark 3.0 score 8688 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI One UI 4.0 15.4
Размер системы из коробки 20.2 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:13 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 11:47 ч. 14:33 ч.
Игры 03:05 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 67 ч. 123 ч.
Общая автономность
Galaxy S10e
21:06 ч.
iPhone 13 +72%
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10e vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10e
83 дБ
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
29 (50%)
29 (50%)
Всего проголосовало: 58

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S10e против Apple iPhone 13 Pro
2. Samsung Galaxy S10e против Galaxy S21
3. Samsung Galaxy S10e против A52s 5G
4. Samsung Galaxy S10e против Galaxy S22
5. Samsung Galaxy S10e против Google Pixel 4a
6. Apple iPhone 13 против iPhone 13 Pro
7. Apple iPhone 13 против iPhone XS
8. Apple iPhone 13 против iPhone 11 Pro Max
9. Apple iPhone 13 против iPhone 12 Pro Max
10. Apple iPhone 13 против XS Max

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры