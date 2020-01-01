Samsung Galaxy S10e против Apple iPhone 8 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Тонкие рамки – на 15.9% выше полезная площадь экрана
- Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 409 мАч более емким аккумулятором – 3100 против 2691 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- На 14% выше максимальная яркость экрана (719 против 628 нит)
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (949 и 757 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10e и Apple iPhone 8 Plus
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|16:9
|Плотность пикселей
|438 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|67.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|142.2 мм
|158.4 мм
|Ширина
|69.9 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.5 мм
|Вес
|150 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2730 МГц
|2100 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Apple GPU
|GPU-ядер
|12
|3
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
757
iPhone 8 Plus +25%
949
Geekbench 5 (многоядерный)
1953
iPhone 8 Plus +31%
2553
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +53%
399329
260534
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|-
|Размер системы из коробки
|20.2 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|2691 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:01 ч.
iPhone 8 Plus +12%
12:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10e +4%
15:16 ч.
14:55 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10e +19%
20:42 ч.
17:10 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (12 МП + 16 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|3088 x 2320
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|20
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
iPhone 8 Plus +9%
76 дБ
Музыка
74 дБ
74 дБ
Звонок
Galaxy S10e +3%
81 дБ
79 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.575 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.
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